Zeven miraculeuze minuten bezorgen Sporting zonder Dost alsnog zege

Sporting Portugal heeft donderdagavond een belangrijke stap richting de achtste finales van de Europa League gezet. Het team van trainer Jorge Jesus was met 1-3 te sterk voor FC Astana. De ploeg uit Kazachstan leidde na 48 minuten spelen met 1-0, maar de bezoekers uit Lissabon scoorden vervolgens driemaal in slechts zeven minuten tijd.

Sporting, dat zonder de geblesseerde Bas Dost aantrad, keek na zeven minuten spelen al tegen een achterstand aan. Een uitstekende volley van Marin Tomasov was te machtig voor Rui Patricio. Bruno Fernandes tekende bijna voor de gelijkmaker, maar zijn inzet werd over de lat getikt. Een treffer van Seydou Doumbia werd vervolgens ten onrechte wegens buitenspel afgekeurd, terwijl ook een goal van Astana om dezelfde reden (terecht) niet telde.

Het team van Jesus kwam drie minuten na rust op 1-1. Na een handsbal schoot Fernandes vanaf elf meter de gelijkmaker achter Nenad Eric. Twee minuten later was het opnieuw raak: na heerlijk voorbereidend werk van Marcos Acuna rondde Gelson Fernandes net zo fraai af. In de 55e minuut kreeg Astana het derde tegendoelpunt om de oren. Doumbia schoot simpel raak, na een pass van Bruno Fernandes: 1-3.

FC Astana kwam vervolgens ook nog eens met tien man te staan: Yuri Logvinenko kreeg zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Fredy Montero. Het scorebord kwam echter niet meer in verandering, al was Gelson Fernandes dicht bij een tweede treffer en mikte Astana het leer in de slotminuten nog op de paal. Over een week is de return in Lissabon.