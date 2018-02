PSG benadeeld: ‘De strafschop had opnieuw genomen moeten worden’

Cristiano Ronaldo eiste woensdagavond met twee doelpunten een hoofdrol op in het eerste duel tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League. De Portugese superster van de Koninklijke nam op slag van rust de gelijkmaker voor zijn rekening vanaf elf meter en scoorde laat in de tweede helft nogmaals, alvorens Marcelo de 3-1 eindstand bepaalde. Volgens voormalig topscheidsrechter Graham Poll had het eerste doelpunt dat Ronaldo maakte echter niet toegekend mogen worden.

Ronaldo mocht in de slotfase van de eerste helft aanleggen voor een strafschop en gaf doelman Alphonse Aréola vervolgens geen kans met een beheerste uithaal. Zichtbaar in de herhaling was echter hoe de bal opsprong vanaf de strafschopstip, nog voordat de Portugees de bal beroerde. "Je kunt het de arbitrage niet kwalijk nemen, omdat het zo snel gebeurde. Maar in de herhaling zien we dat de bal opsprong op het moment dat Ronaldo zijn linkervoet in de grond plantte", wordt Poll geciteerd door de Daily Mirror

"De bal moet stilliggen bij een strafschop", vervolgt de Engelse oud-arbiter. "Als de scheidsrechter het had waargenomen, dan had de strafschop opnieuw moeten worden genomen." Eerder liet Rio Ferdinand al weten dat Ronaldo in zijn periode bij Manchester United regelmatig variatie probeerde aan te brengen in zijn elfmetertrappen. "Tijdens trainingen klooide hij graag een beetje aan, maar om het in een wedstrijd te doen... Ik weet niet zeker of dit zijn bedoeling was, maar hij deed het wel vaker. Ik zweer het, het klinkt gek, maar hij deed het wel vaker", zei hij bij BT Sport over zijn voormalig ploeggenoot.