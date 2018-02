‘Of Van Persie nog net zo goed is als vroeger? Ja, ik denk het wel’

Dylan Vente lijkt stilaan door te breken bij Feyenoord. De aanvaller was dit seizoen in vijf competitiewedstrijden goed voor één doelpunt en twee assists. Het achttienjarige talent was woensdag aanwezig in Theater Zuidplein voor een workshop voor de Feyenoord Street League, een maatschappelijk straatvoetbaltoernooi, en vertelde daar over Robin van Persie, de kwaliteit van de jeugdopleiding van Feyenoord, over zijn achterneef en over zijn doelstellingen. Bekijk de video hieronder.