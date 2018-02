‘Pogba gaat door donkere periode en krijgt spijt van terugkeer’

Paul Pogba heeft wel eens betere tijden gekend bij Manchester United. De middenvelder begon tegen Huddersfield Town op de bank en viel slechts in tegen Tottenham Hotspur en Newcastle United. l’Équipe schrijft dat Pogba spijt begint te krijgen van zijn terugkeer op Old Trafford.

De 24-jarige Pogba gaat door een ‘donkere periode’ die bepalend is voor hoe hij ‘op zijn toekomst gaat reflecteren’, zo valt er in de krant te lezen. Pogba zou een moeilijke relatie hebben met José Mourinho en een transfer naar Real Madrid zou bijvoorbeeld uitkomst kunnen bieden, want die club zit al jaren achter de 49-voudig international van Frankrijk aan.

Pogba, die met een transfersom van 105 miljoen euro de duurste voetballer was, speelde tot dusverre 81 officiële wedstrijden voor the Mancunians en daarin was hij goed voor twaalf doelpunten en zestien assists. Zijn contract bij de huidige nummer twee van de Premier League loopt nog tot de zomer van 2021 door. Komende zaterdag wacht het FA Cup-duel met Huddersfield.

Mourinho zei zondag na het duel met Newcastle nog dat hij ‘geen problemen’ heeft met Pogba: “Ik wilde een ander middenveld tegen een team dat als een blok verdedigde. Ik was op zoek naar de ‘eenvoud’ van Micahel Carrick en wilde dat Alexis Sánchez dichter bij Romelu Lukaku zou spelen, als een tweede spits”, zo werd de Portugees geciteerd door Sky Sports.