Doelpunt van Salah gaat viraal: ‘Vergelijking met Messi is oneerlijk’

Mohamed Salah bewees woensdagavond andermaal in topvorm te zijn. De aanvaller scoorde één keer en was bij veel aanvallen betrokken bij de 0-5 Champions League-overwinning op FC Porto. Ook Steven Gerrard was onder de indruk.

De oud-middenvelder was als analyticus aanwezig in de studio van BT Sport. Over het doelpunt van Salah zei hij: “Als Lionel Messi dit doet, dan wordt de hele wereld gek.” Toch vindt Gerrard niet dat de international van Egypte vergeleken moet worden met de Argentijnse ster van Barcelona, zo benadrukte hij.

“Liverpool voetbalde agressief vooruit en het leek wel alsof ze bij iedere aanval konden scoren. En we hebben een magisch moment van Salah gezien, maar het is niet eerlijk om die jongen te vergelijken met Messi”, aldus Gerrard. Salah werd de eerste Liverpool-speler sinds Luis Suárez in 2013/14 die in één seizoen dertig keer heeft weten te scoren.