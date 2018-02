Real Madrid toont veerkracht: ‘Je moet ons nooit afschrijven’

Real Madrid stond woensdagavond voor een flink karwei toen Adrien Rabiot Paris Saint-Germain op voorsprong zette, maar de Koninklijke toonde veerkracht en stapte met een 3-1 zege van het veld. “Een belangrijke overwinning”, concludeerde verdediger annex aanvoerder Sergio Ramos na afloop tegenover AS.

“Deze avonden in de Champions League zijn mooie herinneringen. We hebben het op karakter gedaan en dit is een belangrijke overwinning met het oog op de return. We hebben goed werk verricht en het is een terecht resultaat. Ondanks het tegendoelpunt zijn we ervoor blijven gaan. Je kunt Real Madrid nooit afschrijven. We hebben een belangrijke stap gezet, maar moeten PSG blijven respecteren, want de knock-outfase is nog niet beslist.”

Over zijn penalty wordt nog gediscussieerd, maar deze is vrij duidelijk… Geplaatst door voetbalzone op woensdag 14 februari 2018

“We kunnen tevreden zijn over de wedstrijd. We hebben van begin tot eind goed gespeeld, ook toen we met 0-1 achter kwamen. We hadden veel balbezit en probeerden hoog druk te zetten. We kunnen tevreden zijn, dit is een overwinning voor het hele team”, aldus Zinédine Zidane. “Isco? Ja, hij speelde een geweldige wedstrijd. Hij was vaak aanspeelbaar.”

Ondanks de marge van twee treffers rekent de trainer zich nog niet rijk: “Het is nog niet voorbij, er zijn nog negentig minuten of misschien zelfs meer te spelen. We zijn blij dat we goed hebben gespeeld, op karakter en met de hulp van de fans die het team constant hebben gesteund. Over drie weken krijgen we een nieuwe wedstrijd en we weten dat het dan moeilijk wordt.” Real heeft nu alle zeven knock-outwedstrijden in de Champions League onder Zidane in het eigen Santiago Bernabéu weten te winnen.