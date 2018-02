De Jong verdedigt afgeslagen miljoenenbod: ‘Wij zijn een voetbalclub’

Newcastle United meldde zich tot twee keer toe voor Nicolai Jörgensen, maar was niet bereid om verder te gaan dan ongeveer zeventien miljoen euro. Feyenoord zette in op een transfersom van zes miljoen meer en dus bleef de aanvaller in De Kuip. Jan de Jong heeft er geen spijt van dat het bod uit Engeland werd afgeslagen.

“Wij wilden Nicolai niet voor dat bedrag kwijt. Wij zijn een voetbalclub, we zijn geen handelshuis”, aldus de bestuurder in een interview met het Algemeen Dagblad. Hij vindt het geen ‘gok’ dat Feyenoord de zeventien miljoen niet heeft geaccepteerd: “We hoeven hem niet te verkopen. Dan blijft hij toch gewoon bij Feyenoord? En het is ook niet zo dat een bod lager dan zeventien miljoen betekent dat we het verkeerd hebben gedaan.”

De 27-jarige Jörgensen, 28-voudig international van Denemarken, heeft nog een contract tot de zomer van 2021. Hij maakte tot dusverre 34 doelpunten in 66 wedstrijden en gaf daar ook nog 20 assists bij. Met Feyenoord neemt hij het komende zaterdag op eigen veld op tegen Heracles Almelo.