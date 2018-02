‘Ik heb het gevoel dat Neymar de Messi van Real Madrid kan worden’

Real Madrid voelt er naar verluidt veel voor om Neymar in de zomer over te nemen van Paris Saint-Germain, maar volgens Jesús Gutiérrez had de aanvaller al veel eerder voor de Koninklijke kunnen spelen. Voormalig jeugdtrainer Jesús Gutiérrez bevestigt namelijk dat Neymar op zijn veertiende meetrainde bij Real.

“Op de eerste dag kwam hij over als een kleine jongen: dun, verlegen, stil. Maar zodra hij op het veld stond, was het alsof hij al zijn hele leven bij dit team speelde”, herinnert Gutiérrez zich in een interview met Goal. “Hij liet direct zien wat we zoal van hem konden verwachtingen: hij was beide benig en kon daarmee passen, dribbelen en schieten.”

“Het was geweldig. Neymar wist na veertien dagen meetrainen al precies wat hij moest doen op het veld en dat is zeker niet gebruikelijk op die leeftijd”, aldus Gutiérrez, die ervan overtuigd was dat Real de Braziliaan zou vastleggen: “Hij was de beste speler die ik er ooit had getraind en Real wilde hem ook graag contracteren. Santos haalde hem echter met een aanbieding over om te blijven. Het was niet de fout van Real.”

“Real heeft Neymar altijd erg goed behandeld: ze hebben hem aangeboden om wedstrijden van het eerste in het Santiago Bernabéu te bekijken en om de kleedkamer te bezoeken waar veel Brazilianen waren. Misschien denkt Neymar wel aan die tijd terug en denkt hij dat hij alsnog een van de sterren kan worden bij Real. Ik heb het gevoel dat Neymar de Lionel Messi van Real kan worden.” Neymar speelt woensdagavond in de Champions League tegen Real.

De international had in augustus 2016 in l’Équipe overigens ook al bevestigd dat hij inderdaad op proef was in de Spaanse hoofdstad: “Ik was pas dertien en het was voor mij de eerste keer dat ik naar Europa ging. Ik voelde me er op dat moment niet goed bij, zag mezelf niet gelukkig worden en in staat om zo lang weg te blijven uit Brazilië. Ik voelde het gewoon niet en bovendien had ik geen haast, er was geen aanleiding om snel de keuze te maken.”