Jans ‘zoekende’: ‘Onze relatie is nu wat koeler, dat moet dan maar’

Ron Jans keerde in de zomer van vorig jaar terug bij FC Groningen. Dat deed hij niet als trainer, maar als technisch manager. Niet eerder had hij deze functie bekleed en in zijn eerste seizoen in zijn nieuwe rol erkent Jans dat hij soms nog zoekende is. Hij is regelmatig aanwezig in de kleedkamer van de selectie en verschijnt vlak voor het einde van de wedstrijd vaak langs het veld. Dat kwam hem op kritiek te staan, maar volgens Jans is daar niets geks aan en is het in het buitenland zelfs gebruikelijk.

"Ik geef toe dat ik best een beetje zoekende ben in deze rol, maar als ik niet met de technische staf en de spelers mag praten, dan haal je te veel bij me weg", laat Jans weten in een interview met Voetbal International. "Ik ben iemand die veel kijkt en informeert, maar ik probeer de technische staf alle ruimte te geven om te werken zoals ze willen werken. Alles wat ik doe gaat in vragende vorm. Ernest Faber heeft ook zelf gezegd dat ik welkom ben en dat alles open is. In het buitenland is het heel gebruikelijk dat de technisch directeur in de kleedkamer is. In Duitsland zit de td zelfs op de bank.”

De prestaties van Groningen onder leiding van Faber vallen tegen en Jans kan dan ook niet ontkennen dat de relatie met de hoofdtrainer wel eens beter is geweest. "Ik geef toe dat het na de afgelopen transferwindow wat lastiger is. We hebben een aantal spelers laten gaan en daar is alleen Deyovaisio Zeefuik voor teruggehuurd. We hebben na het vertrek van Oussama Idrissi echt wel geprobeerd een linksbuiten te halen. Maar dat is niet gelukt. En we nemen liever geen beslissing dan een slechte. Onze relatie is nu wat koeler, dat moet dan maar."