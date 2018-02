‘Ajax was fenomenaal, maar wij hadden ook een zeer goed team’

FC Twente beleeft een slecht seizoen en ook de komst van Gertjan Verbeek heeft vooralsnog niet het gewenste effect gesorteerd. De Tukkers hebben in het recente verleden nog grote successen geboekt, waaronder het landskampioenschap in 2010. Steve McClaren had toen de leiding bij de Eredivisionist en kijkt met een positief gevoel terug op zijn tijd in Nederland.

"De Eredivisie was competitief en de ploeg van Ajax was fenomenaal, met Luis Suárez die soms vanaf de middellijn naar het doel dribbelde om te scoren", vertelt de Engelse oefenmeester in gesprek met FourFourTwo. "PSV was degelijk, net zoals het AZ dat onder Louis van Gaal het seizoen daarvoor landskampioen werd."

"Maar wij hadden ook een zeer goed team, één van de beste teams die ik onder mijn hoede heb gehad", vervolgt McClaren, die onder anderen Bryan Ruiz, Blaise N’Kufo, Kenneth Perez en Theo Janssen tot zijn beschikking had. De trainer weet dat het landskampioenschap in 2010 een unieke prestatie was, zeker gezien de historie van de Eredivisie.

"Ik herinner me een poster waarop de Eredivisie-winnaars van de laatste vijftig jaar stonden afgebeeld. Daarop zag je Ajax, PSV of Feyenoord. Maar twee clubs, AZ en Twente, waren er in een halve eeuw in geslaagd om dat te doorbreken. Toen besefte ik pas echt wat voor een fantastische prestatie we hadden geleverd", besluit McClaren.