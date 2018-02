Allegri bijt fel van zich af na 2-2 tegen Tottenham: ‘Jullie hebben geen idee'

Juventus moest dinsdagavond genoegen nemen met een gelijkspel tegen Tottenham Hotspur (2-2), in het eerste duel van de achtste finales van de Champions League. Het team van Massimiliano Allegri gaf een 2-0 voorsprong uit handen en na afloop waren de journalisten in de optiek van de oefenmeester té kritisch. "Juventus was nooit de favoriet in aanloop naar deze ontmoeting. We hadden vijftig procent kans en dat hebben we nu nog steeds", beet Allegri fel van zich af.

Juventus bereikte in de afgelopen drie seizoenen tweemaal de finale van het Europese toernooi, waarin zowel Barcelona als Real Madrid een maatje te groot was voor la Vecchia Signora. "Het winnen van de Champions League is een droom, het is ons doel, maar het is absoluut niet makkelijk. Jullie hebben geen idee. Juventus speelt om de Champions League te winnen, maar we zijn geen favoriet. Elk seizoen willen we de finale halen, doen we ons best en moeten de spelers trots zijn op hun verbeteringen."

"Jullie moeten er niet van uitgaan dat we vanavond met 3-0 winnen", benadrukte Allegri. "Dat ligt echt niet voor de hand. Ik word er gek van. Jullie hebben geen idee hoe goed andere teams zijn en wat voor spelers zij hebben. De prioriteit van Juventus is het winnen van de zevende landstitel op rij en we staan op het punt om in de Coppa Italia te spelen. We gaan proberen om de Champions League te winnen, maar ik accepteer niet dat jullie denken dat we na dit gelijkspel meteen depressief zijn."

"Er zijn altijd ups en downs. We hebben het over een gelijkspel tegen Tottenham Hotspur. Het is geen zware nederlaag, we hebben niet met 8-0 verloren, we hebben niet eens verloren!", verzuchtte Allegri op de persconferentie. "Jullie moeten beseffen dat winnen niet normaal is, het is buitengewoon. Dit team heeft zes landstitels gewonnen en tweemaal in de Champions League-finale gestaan. In de Champions League is de lijn tussen winnen en niet winnen flinterdun."

"Juventus en Tottenham hebben de ambitie om de Champions League te winnen, maar bevinden zich een niveau onder clubs als Bayern München, Barcelona en Real Madrid. Sterker nog, ik voeg ook Paris Saint-Germain en Manchester City aan dat rijtje toe. Komend seizoen wordt het alleen maar lastiger. De twee beste teams halen de finale en Juventus heeft twee buitengewone seizoenen achter de rug." Juventus heeft in de Serie A een punt minder dan koploper Napoli en speelt eind deze maand de tweede halve finale van de Coppa Italia tegen Atalanta. In Bergamo werd al met 0-1 gewonnen.