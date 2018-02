Jahanbakhsh droomt van drie competities: ‘Hopelijk kan ik hogerop’

Alireza Jahanbakhsh heeft een contract tot medio 2020 bij AZ, maar droomt al van een transfer in de zomer. Na het WK met Iran zou de aanvaller graag naar het buitenland gaan, vertelt hij aan FOX Sports. Jahanbakhsh noemt drie competities waar hij van droomt.

De 24-jarige rechtsbuiten wil allereerst het seizoen goed afsluiten met AZ, benadrukt hij. "Daarna kan ik hopelijk een stap hogerop zetten. Daar kijk ik echt naar uit. De Bundesliga is een van mijn dromen. Dat is echt een mooie competitie, maar de Premier League en LaLiga ook. Iedere speler droomt van die competities", geeft hij aan.

Op het WK in Rusland zou Jahanbakhsh zich in de kijker kunnen spelen. Iran is ingedeeld in een loodzware poule met Portugal, Spanje en Marokko. "De eerste wedstrijd tegen Marokko is de belangrijkste. Onze bondscoach noemt dat de finale. Als we drie punten pakken, dan leven we nog. Anders wordt het moeilijk." Dit seizoen was Jahanbakhsh in 22 competitieduels goed voor 10 treffers en 10 assists.