Henry: ‘Aan het eind van het seizoen gaat hij zich afvragen: wil ik blijven?’

Thierry Henry betwijfelt of Marcus Rashford er goed aan doet om bij Manchester United te blijven. De aanvaller speelde dit seizoen weliswaar 25 competitieduels, maar heeft geen vaste basisplaats. Rashford moet regelmatig genoegen nemen met korte invalbeurten en volgens Henry is dat funest voor zijn ontwikkeling. De twintigjarige Rashford bevindt zich op een punt in zijn carrière waarin hij juist veel moet spelen, aldus de Fransman.

"Een van de belangrijkste dingen is dat je aan spelen toekomt", legt Henry uit aan Sky Sports. "Je kunt het je niet veroorloven om op de bank te blijven zitten. Je mist dan wedstrijden en je leert niet genoeg bij. Je momentum houdt dan op, zoals bij Rashford gebeurt." Henry trekt de vergelijking met Michael Owen, die als jong talent wel veel op het veld stond. "Owen kon zich na zijn doorbraak bijvoorbeeld blijven ontwikkelen, omdat hij alsmaar speelde. Zo zijn er meer voorbeelden. Maar Rashford kan niet voortborduren op wat hij vorig jaar liet zien, omdat hij geen vaste positie op het veld heeft."

Het contract van Rashford bij Manchester United loopt door tot medio 2020. Het is volgens Henry duidelijk dat de vijftienvoudig international van Engeland het liefst definitief in de basis staat op Old Trafford. "'Vertrekken' is een groot woord. Hij is geboren in Manchester en wil natuurlijk het liefst voor Manchester United spelen. Maar dan moet hij wel in actie komen en dat is na de komst van Alexis Sánchez nog moeilijker geworden. Ik vermoed dat hij aan het eind van het seizoen bij zichzelf te rade gaat. Dan gaat hij zich afvragen: wil ik wel blijven?"