Gullit waarschuwt: ‘Dan denken de spelers: we kunnen zeggen wat we willen’

Ruud Gullit leeft mee met Antonio Conte. De manager van Chelsea klaagt regelmatig over het gebrek aan goede aankopen van zijn club en zou tevens naar verluidt op de schopstoel zitten. Gullit, die in in 1997 de FA Cup won met the Blues, zegt dat iedere manager bij de Engelse topclub te maken heeft met een gebrek aan steun van de club.

"Ik hoor steeds de geruchten (over het ontslag van Conte bij Chelsea, red.) en niemand van de club zegt: 'Nee, dat is niet waar.' Dan moet er iets aan de hand zijn", begint de voormalig assistent-bondscoach van het Nederlands elftal tegenover The Sun. "Als ik Conte was, zou ik al aan het rondkijken zijn naar iets anders. Als er een alternatief zou zijn, zou ik gelijk geïnteresseerd zijn."

"Het is natuurlijk geen garantie dat hij blijft als ze hem steunen. Ze kunnen zeggen: 'We vertrouwen hem.' Dat kan misschien nog wel erger zijn", vervolgt Gullit, die ziet dat Conte grip op de selectie kwijtraakt zonder de steun van de club: "Als er een confrontatie is met de coach en het is niet in de kiem gesmoord door het bestuur, gaan spelers denken: 'Ah, we kunnen zeggen wat we willen.' Zeker de spelers die niet spelen."

"Opeens is dan alle autoriteit van de coach verdwenen. Als men zou zeggen: 'We houden van Conte en hij blijft', dan is er geen probleem. Maar net als bij de vorige managers doet niemand dat van de club. Alle spelers, zeker die niet spelen, denken: hij is hier volgend jaar toch niet meer, laten we wachten op een nieuwe. Voor een coach is dit het verschrikkelijkste wat kan gebeuren."