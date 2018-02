Advocaat verwelkomt Kramer alsnog in strijd tegen degradatie

Michiel Kramer zet zijn loopbaan voort bij Sparta Rotterdam, zo maakt de Kasteelclub bekend via de officiële kanalen. De 29-jarige spits zat sinds zijn vertrek bij Feyenoord begin deze maand zonder club en was derhalve transfervrij in te lijven voor de promovendus. Hij heeft een contract tot het einde van dit seizoen getekend.

Sparta en Kramer gaan zodoende alsnog met elkaar in zee. De Rotterdamse club had de boomlange aanvaller in de winterse transferperiode ook al op de korrel, maar greep toen naast diens komst. De hekkensluiter van de Eredivisie versterkte zijn aanvalslinie onder leiding van Dick Advocaat in de tussentijd met onder anderen Fred Friday, maar heeft na het vertrek van Kramer bij Feyenoord dus alsnog beet.

Het contract van de geboren Rotterdammer werd aan het begin van deze maand ontbonden bij de huidige landskampioen. Kramer lag nog tot het einde van dit seizoen vast in De Kuip, maar kwam nauwelijks meer aan spelen toe en haalde zich in december de woede van trainer Giovanni van Bronckhorst op de hals, toen hij in de rust van het bekerduel met Heracles Almelo een broodje kroket at. Voor Kramer kwam er daarmee een einde aan een dienstverband van tweeënhalf jaar bij Feyenoord.

De spits werd in de zomer van 2015 voor anderhalf miljoen euro opgepikt bij ADO Den Haag en was in zijn debuutjaar waardevol met 14 doelpunten in 30 competitieoptredens. Daarna belandde hij onder meer door de komst van Nicolai Jörgensen op een zijspoor: vorig seizoen mocht Kramer zeventienmaal opdraven in de Eredivisie (waarvan slechts één keer als basisspeler) en deze voetbaljaargang maakte Van Bronckhorst in de Eredivisie maar achtmaal gebruik van zijn diensten (twee basisplaatsen). Hij kwam in totaal tot 71 officiële wedstrijden en 23 treffers voor Feyenoord.