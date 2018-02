‘Dat zou Messi alleen maar provoceren en hetzelfde geldt voor Neymar’

Real Madrid en Paris Saint-Germain staan woensdagavond tegenover elkaar in de Champions League en veel voetbalfans vragen zich af hoe het kwakkelende Real het in eigen huis gaat doen tegen het sprankelende PSG. Julio Baptista, oud-middenvelder van de Koninklijke, ziet vooral in Neymar een grote bedreiging voor zijn oude club.

"Toen we met Brazilië tegen Argentinië speelden, zeiden we tegen elkaar dat we Lionel Messi niet moesten schoppen. Dat zou hem alleen maar wakker maken en provoceren om goed te presteren en datzelfde geldt voor Neymar. Hij is een van de meest gevaarlijke spelers in het voetbal op dit moment", aldus de oud-voetballer, geciteerd door Marca, over zijn landgenoot.

"Neymar heeft de kunde om moeilijke dingen gemakkelijk te doen ogen. Hij is volwassener geworden en geniet van het spelletje, dat is belangrijk. Hij zei laatst in een interview dat voetbal te saai wordt en dat je tegenwoordig geen grap meer kan maken. Helaas is dat inderdaad ook het geval. Ik verwacht een open wedstrijd tussen Real en PSG, dat de beste aanval van Europa heeft. Het wordt spannend."