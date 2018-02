Manchester United-duo ‘rampzalig’: ‘Tegen Alli en Kane werden ze gepest’

Phil Neville is allesbehalve onder de indruk van de kwaliteiten van Chris Smalling en Phil Jones. De voormalig verdediger annex middenvelder zegt dat het centrale verdedigingsduo van Manchester United niet voldoet aan de eisen en wijst onder meer naar de recente uitwedstrijden van the Red Devils tegen Tottenham Hotspur (2-0) en Newcastle United (1-0).

“Ze hebben de beste defensieve statistieken, omdat ze de beste keeper ter wereld hebben met David de Gea en ook Nemanja Matic hebben, die de verdediging zoveel helpt”, begint de oud-verdediger van onder meer Manchester United zijn relaas bij de BBC. “De laatste twee uitwedstrijden zijn Smalling en Jones echt rampzalig geweest.”

“Tegen Dele Alli en Harry Kane werden ze gepest. En tegen Newcastle maakten ze heel veel fouten. Ze creëerden een gevoel van nervositeit en spanning”, vervolgt de nieuwe bondscoach van het vrouwenelftal van Engeland. “Ze maakten hele gekke beslissingen. Continu foute besluiten tijdens de wedstrijd waarvan je denkt: Wat doe je nou?!”

Manager José Mourinho baalde zondag na afloop van het duel met Newcastle flink: “We hadden tien uur door kunnen voetballen en dan hadden we nog niet gescoord. Dat gevoel heb ik. Anthony Martial en Alexis Sánchez kregen een kans voor open doel…", aldus Mourinho. "We gingen in de fout bij de 1-0. Na een vrije trap verloren we zowel de eerste als de tweede bal. Newcastle heeft echt gevochten."