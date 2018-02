Veldwijk weigerde invalbeurt: ‘Dit gaan we bespreken met de directie’

FC Groningen bleef zondag op een doelpuntloos gelijkspel steken tegen ADO Den Haag (0-0) en Lars Veldwijk bleef negentig minuten op de bank zitten. Ernest Faber wilde de 26-jarige aanvaller in de slotfase laten invallen, maar de enkelvoudig international van Zuid-Afrika had daar volgens de trainer geen zin in.

Faber werd uitgefloten en uitgejouwd (‘Danny Buijs!’ en ‘Faber, rot op!’) en hoopte met Veldwijk nog wat teweeg te brengen, maar niet Veldwijk, maar Ajdin Hrustic viel na 84 minuten in voor Ritsu Doan. Een ‘onaangename verrassing’, vertelt de coach aan FOX Sports: “Het was de bedoeling dat Veldwijk erin kwam, maar Lars besloot om niet meer in te willen vallen. Dan moet je iemand anders brengen…”

Plus: 'Schaam je kapot'. Moet FC Groningen per direct afscheid nemen van Ernest Faber? Geplaatst door voetbalzone op zondag 11 februari 2018

Faber zegt het incident maandag te bespreken met de directie en dat hij de reactie van de supporters ‘snapt’: “Want zij weten niet dat dit gebeurt. Als spelers niet meer willen, dan…” Hans Kraay jr.: “Dan moeten ze weg bij de club.” Faber: “Dat gaan we op een rustig moment bespreken. Of het nog leuk is om op deze manier door te gaan? Jazeker.”

“Er zijn veel spelers die heel graag willen. Er staat veel jong talent in dat hard werkt. Het was niet best, maar dat weten we zelf ook. Ze knokken en geven het maximale dat ze in zich hebben. Als er dan spelers zijn die niet meer willen knokken voor hun collega’s…” Op de vraag of Faber voortijdig opstapt, antwoordde hij: “Ik sta voor mijn spelers en de spelers willen met de staf door. We blijven voor elkaar knokken. Ik maak het af”