‘Volkomen belachelijk wat hij doet; hij zit niet lekker bij Feyenoord’

Bilal Basacikoglu benadeelde Feyenoord door in de uitwedstrijd tegen Vitesse een rode kaart te pakken. De aanvaller gleed met twee benen door op de achillespezen van Thulani Serero en kon direct gaan douchen. Terecht, vindt Ronald de Boer.

“Twee dingen: waarom doe je deze actie op de middenlijn en hoe kan je met twee benen in de lucht proberen de bal af te pakken? Dat weet je altijd dat het een rode kaart is, dom”, aldus de analyticus in de studio van FOX Sports. De Boer kreeg bijval van collega Kenneth Perez.

“Ik heb het gevoel dat hij graag wil laten zien dat hij hard werkt en strijdt voor het team. Het is volkomen belachelijk wat hij doet. Hij zit niet lekker bij Feyenoord, dacht dat hij dit jaar nauwelijks ging spelen en dan doe je dit. Echt belachelijk.” Na de prent van Basacikoglu werd overigens ook Tyrell Malacia van het veld gestuurd.

Feyenoord ging met 3-1 onderuit in de GelreDome en staat nu met 39 punten op de vierde plaats in de Eredivisie, met evenveel punten als PEC Zwolle. “Waarom hij dat deed? Dat vraag ik mij ook af”, reageerde Giovanni van Bronckhorst na afloop op de sliding van Basacikoglu. “De wedstrijd is vaak emotie, je moet in een split second beslissen wat je gaat doen. En dan maak je niet altijd de juiste keuze.”