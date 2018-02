Benzema aangepakt door eigen fans: ‘Laat het uitfluiten achterwege’

Real Madrid en Paris Saint-Germain staan komende woensdag voor het eerst tegenover elkaar in de achtste finale van de Champions League. De Koninklijke wist zaterdagavond betrekkelijk eenvoudig met 5-2 te winnen van Real Sociedad. Sergio Ramos erkent dat de gedachten van de Real-spelers in de tweede helft al bij de confrontatie met PSG waren.

“Ik zou liegen als ik zou zeggen dat we niet aan het duel met PSG dachten. Het doel was om vertrouwen te tanken en dat hebben we gedaan”, zegt de verdediger in gesprek met verschillende Spaanse media, waaronder Marca. Ramos zag dat Karim Benzema na een gemiste kans werd uitgefloten door de fans van Real en daar baalt hij van: “We hebben de fans meer dan ooit nodig voor het duel met PSG. Laat het uitfluiten achterwege.”

Ook trainer Zinédine Zidane baalt flink van het gedrag van het publiek en neemt het op voor zijn pupil. “Ik weet niet waarom ze hem uitfloten. Mensen komen naar het stadion en kunnen doen wat ze willen”, benadrukt de Fransman, die zag dat Benzema wederom niet tot scoren kwam. “Hij had kansen om te scoren, maar heeft dat nou eenmaal niet gedaan.”

PSG wist zaterdag ook te winnen (1-0 van Toulouse), waardoor de ploeg van Unai Emery nu volledig gefocust is op het duel met Real, verzekert Marco Verratti. “We zijn klaar voor Real Madrid. Een hele belangrijke wedstrijd, seizoensbepalend. Het is een gigantisch duel, voor de spelers én de fans. Het wordt fifty-fifty. Ze hebben geweldige spelers, maar wij hebben bijvoorbeeld Kylyan Mbappé en Neymar”, aldus de Italiaan tegenover Canal Plus.