Zeer pover PSV ontsnapt dankzij schitterende doelpunten aan averij

PSV heeft zaterdagavond zijn zevende achtereenvolgende overwinning in de Eredivisie geboekt. De koploper speelde een matige wedstrijd op bezoek bij Sparta Rotterdam en keek ook al vroeg tegen een achterstand aan, maar Steven Bergwijn voorkwam met twee fraaie doelpunten uiteindelijk puntverlies: 1-2. PSV heeft door de zege een gat van tien punten geslagen met Ajax, al komt de achtervolger later dit weekeinde nog in actie tegen FC Twente.

PSV boekte midweeks op eigen veld tegen Excelsior zijn zesde competitiezege op rij en stelde de drie punten toen veilig dankzij een sterke openingsfase. Op Het Kasteel beleefde het elftal van Phillip Cocu echter een horrorstart. De thuisploeg weigerde zich voor eigen publiek in te graven en nam al na zes minuten brutaal de leiding. PSV verdedigde onvoldoende uit na een hoekschop, waarna Paco van Moorsel aan de linkerkant van het strafschopgebied in balbezit kwam. De middenvelder bracht het leder vervolgens met een goede voorzet terug in de doelmond van de bezoekers, waar Kenneth Dougall geheel vrijstaand met het hoofd voor de 1-0 kon zorgen.

De koploper had het zonder aanvoerder Marco van Ginkel, die met knieklachten was achtergebleven in Eindhoven, lastig. Bergwijn dook na de openingstreffer tweemaal gevaarlijk op voor het doel van Sparta, maar daarna bleef het team van Dick Advocaat betrekkelijk eenvoudig op de been. Ryan Sanusi had vier minuten voor rust zelfs de 2-0 op zijn voet, maar hij schoot na opnieuw een hoekschop van dichtbij hoog over. Die misser kwam Sparta luttele tellen later duur te staan. Dougall leed op een meter of 25 van het eigen doel kostbaar balverlies, waarna Bergwijn met een bekeken schot in de verre hoek de gelijkmaker op het scorebord bracht. Advocaat claimde nog tevergeefs een overtreding, maar scheidsrechter Bas Nijhuis kende het doelpunt gewoon toe.

Hirving Lozano moest halverwege afhaken met een blessure

Domper voor PSV was het geblesseerd uitvallen van sterspeler Hirving Lozano, na een onbesuisde tackle van Sander Fischer. De Mexicaan speelde de eerste helft nog wel uit, maar moest zich in de rust alsnog laten vervangen. Met Albert Gudmundsson binnen de lijnen waren de Eindhovenaren na de onderbreking zoekende. Een voetballende oplossing werd niet gevonden, waardoor steeds vaker werd gekozen voor de lange bal. Dat recept sorteerde elf minuten na rust het gewenste effect. Luuk de Jong legde de bal na een pass van achteruit van Daniel Schwaab met het hoofd klaar voor Bergwijn, waarna de buitenspeler doelman Jannik Huth met fraaie dropkick van een meter of twintig kansloos liet: 1-2.

Sparta had echter geen enkele reden om niet te geloven in een stunt. PSV maakte absoluut geen overtuigende indruk en had het aan Jeroen Zoet te danken dat Sparta achttien minuten voor tijd niet langszij kwam. De doelman ranselde de bal fraai uit de bovenhoek na een acrobatische poging van Soufyan Ahannach van afstand. Advocaat wisselde aanvallend en werd daar in de absolute slotfase bijna voor beloond. Ragnar Ache stuurde zijn kopbal buiten het bereik van Zoet, maar PSV kon uiteindelijk opgelucht ademhalen doordat het leder rakelings naastvloog.