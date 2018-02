‘Hij moet geen haast maken met Real en moet bij Tottenham blijven’

Zinédine Zidane is naar aanleiding van de matige resultaten van Real Madrid onder druk komen te staan en als mogelijke opvolger zingt de naam van Mauricio Pochettino rond in het Santiago Bernabéu. Jermaine Jenas hoopt dat de 46-jarige Argentijn niet naar Real vertrekt en nog jaren werkzaam blijft bij Tottenham Hotspur.

“Het is logisch dat er naar Pochettino wordt uitgekeken. Het is logisch dat, als je goed voetbal laat zien, de beste en de grootste clubs zich voor jou melden. Dat zie je bij Harry Kane, Dele Alli, Christian Eriksen en bij alle andere spelers van Tottenham. Ze spelen attractief en doen de juiste dingen op het veld. Dat is allemaal mogelijk dankzij één man: Pocchetino”, aldus de 34-jarige oud-middenvelder in een interview met Goal.

“Pochettino moet echter geen haast maken met Real. Hij moet blijven groeien bij Spurs en ik denk dat er daar een langetermijnproject voor hem ligt. Hij voelt dat de club hem steunt en vertrouwt. Als dat ophoudt, dan kan hij elders gaan kijken, maar tot dat moment zal hij de trainer blijven van Tottenham”, aldus Jenas, die zelf tweehonderd wedstrijden speelde voor Tottenham en ook nog uitkwam voor de Engelse ploeg.

Pochettino is sinds mei 2014 de trainer van Tottenham; de oud-verdediger werd de tiende manager van de club in een tijdsbestek van twaalf jaar. Hij won nog geen prijs met de hoofdstedelingen, maar werd wel vier keer verkozen tot Trainer van de Maand in de Premier League. Zaterdagmiddag won Pochettino met zijn werkgever de derby tegen Arsenal (1-0); Harry Kane maakte vier minuten na de pauze het enige doelpunt van de wedstrijd.