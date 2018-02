‘Het is al zo lang mijn droom om in het eerste van Ajax te spelen’

Noa Lang zit dicht tegen zijn debuut aan bij Ajax. De achttienjarige aanvallende middenvelder doet het goed bij de beloften in de Jupiler League en hoopt dat hij dit seizoen nog voor het eerst zijn opwachting mag maken in het eerste elftal.

Lang zegt ‘trots’ en ‘stiekem ook wel jaloers’ te zijn op Justin Kluivert, die ook achttien jaar is en al een basisplaats heeft onder Erik ten Hag. “Hij maakt prachtige dingen mee, dat wil ik ook. Ik wil weten hoe hij alles beleeft. Hoe was het om zijn debuut en zijn eerste goal te maken. En hoe was het om zijn eerste klassieker te spelen? Ik kan niet wachten om het zelf mee te maken”, aldus Lang in gesprek met ELF Voetbal.

De Surinaamse Nederlander zegt dat hij ‘het gevoel’ heeft dat hij ‘elk moment’ kan debuteren in Ajax 1: “Ik krijg de kriebels bij die gedachte. Het is al zo lang mijn droom om in het eerste van Ajax te spelen. Daar heb ik dertien jaar hard voor gewerkt. Dit seizoen moet het gaan gebeuren. Veel jeugdspelers waren in het verleden dichtbij, maar braken uiteindelijk niet door. Mij gaat dat wel lukken. Mijn doel is om nog dit seizoen te debuteren.”

Lang speelde tot 2013 in de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte toen de overstap naar die van Ajax. Hij maakte in april in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (2-0) zijn debuut in het betaald voetbal en kwam tot dusverre elf keer in actie in de Jupiler League. Daarin was de international van Oranje Onder-19 goed voor twee doelpunten en vier assists. Lang staat bij Ajax nog tot de zomer van 2019 onder contract.