Koeman: ‘Ik wil de beste mensen en daarom wil ik hem ook hebben’

Ronald Koeman bevestigt dat hij Dwight Lodeweges wil toevoegen aan zijn technische staf. De 54-jarige bondscoach van het Nederlands elftal wordt geassisteerd door Kees van Wonderen, maar hoopt ook de huidige rechterhand van John van ’t Schip van PEC Zwolle naar de KNVB te halen.

“Ik probeer ervoor te zorgen dat ik voor iedere functie de beste man krijg. Dat is ook de reden dat ik Lodeweges als assistent aan mijn staf wil toevoegen”, aldus Koeman in zijn column voor De Telegraaf. “Ik vind dat hij de functie van veldtrainer heel goed zou kunnen invullen. Ik heb een aantal gesprekken met Dwight gevoerd en het is nu aan de KNVB om dat zo snel mogelijk in te vullen en definitief te maken.”

“Ik ken Dwight al vele jaren. Hij is in het verleden trainer geweest bij FC Groningen, assistent bij PSV en bij de bijeenkomsten van de coaches betaald voetbal had ik prima gesprekken met hem”, aldus Koeman. Van ’t Schip erkende vrijdag in gesprek met De Stentor al dat de bond en de zestigjarige Lodeweges in gesprek zijn over een functie.

“Vorige week ben ik gebeld door Koeman en heb ik Dwight er zelf over gesproken. Ik wist er dus al even van. Het is nu aan de club, de KNVB en Dwight om eruit te komen. Dus ook voor hem zullen we een goede opvolger moeten vinden. Voor Dwight is het een mooie uitdaging aan het einde van zijn carrière, dus ik ga hem niet tegenhouden”, zei Van ’t Schip. Lodeweges werkte eerder al als bondscoach van Oranje Onder-20 in Zeist.