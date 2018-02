Verbeek baalt van programma: ‘Dat heeft de computer zo uitgekotst’

Gertjan Verbeek beseft dat hij er nog een hele kluif aan krijgt om FC Twente te behoeden voor degradatie. De club uit Enschede staat slechts twee punten boven hekkensluiter Sparta Rotterdam en gaat zondag op bezoek bij Ajax. Verbeek baalt van het zware programma dat zijn formatie moet afwerken.

“Ik zit in een cyclus waarin ik twee keer tegen PSV mag spelen, twee keer tegen Ajax, twee keer tegen AZ en twee keer tegen SC Heerenveen. Het rare doet zich dit jaar voor dat de eindfase van de eerste seizoenshelft meteen na de winterstop wordt gekopieerd. Dat heeft de computer zo uitgekotst”, aldus Verbeek in De Telegraaf.

De voormalig coach van onder meer Feyenoord en AZ constateert dat zijn selectie niet goed genoeg is om voor het linker rijtje te spelen: “Maar momenteel spelen we alleen maar tegen ploegen uit het linker rijtje. Dan is het lastig punten halen. Dat doet ook wat met het vertrouwen. Aan de andere kant kun je zeggen dat je straks in de eindfase een mooie eindspurt in kunt zetten, omdat je dan tegen gelijkwaardige tegenstanders speelt en vaak ook nog thuis”, besluit Verbeek.

Zogezegd staat FC Twente na 22 wedstrijden op zestien punten: een laagterecord omgerekend naar drie punten per overwinning. Ten tijde van het tweepuntensysteem hadden de Tukkers enkel in het seizoen 1982/83 ook zo weinig punten na 22 speelronden. Bovendien heeft FC Twente voor het eerst sinds oktober 2007 in drie competitiewedstrijden op rij niet weten te scoren.