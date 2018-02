Oranje lonkt voor Zwollenaar: ‘Vorige week ben ik gebeld door Koeman’

Ronald Koeman is sinds deze week officieel bondscoach van het Nederlands elftal en de oefenmeester wil volgens De Telegraaf graag zien dat Dwight Lodeweges zijn eerste assistent wordt. De KNVB is met John van 't Schip in onderhandeling om Lodeweges over te kunnen nemen van PEC Zwolle. Van ‘t Schip gaat een eventuele overgang van Lodeweges niet dwarsbomen.

"Vorige week ben ik gebeld door Koeman en heb ik Dwight er zelf over gesproken. Ik wist er dus al even van. Het is nu aan de club, de KNVB en Dwight om eruit te komen", zegt Van 't Schip in gesprek met de Stentor. Van 't Schip vergelijkt een vertrek van Lodeweges met het uitzwaaien van een belangrijke speler. "Dat is natuurlijk niet leuk."

"Dus ook voor hem zullen we een goede opvolger moeten vinden. Voor Dwight is het een mooie uitdaging aan het einde van zijn carrière, dus ik ga hem niet tegenhouden", aldus de hoofdtrainer, die uitsluit dat Lodeweges voor zowel Oranje als PEC Zwolle gaat werken. "Dat moet je ook niet willen. Oranje vergt veel tijd. Het werkt niet als je daar ook nog een club naast hebt."

Lodeweges was eerder al in dienst bij de KNVB, want de rechterhand van Van 't Schip was tot november de bondscoach van Oranje Onder-20. Hij kon zijn werkzaamheden echter niet langer combineren: "Ik heb sinds dit seizoen andere verantwoordelijkheden gekregen bij PEC, waardoor het voor mij simpelweg niet meer te combineren is. Nu zijn we soms een week weg met de Onder-20 en daar heeft mijn werk bij PEC onder te lijden."