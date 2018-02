Zidane reageert fel op geruchten over publiekslieveling: ‘Het is een leugen'

Als het aan Zinédine Zidane ligt, speelt Isco nog jaren voor Real Madrid. De 25-jarige middenvelder werd afgelopen week in verband gebracht met een zomers vertrek uit Santiago Bernabéu, maar Zidane benadrukt dat Isco nog altijd voorkomt in zijn plannen.

De technicus komt sinds de jaarwisseling steeds minder vaak aan spelen toe, hetgeen de geruchten over een zomers vertrek de laatste tijd heeft doen voeden in de Spaanse media. "Ik ben blij dat je ernaar vraagt", begint de trainer van de Koninklijke vrijdag op een persconferentie. "Ik steun de mensen waarmee ik werk en Isco is één van hen. Hij is een erg goede voetballer. Hij heeft dat in het verleden bewezen en zal dat opnieuw doen."

Isco verlengde onlangs zijn contract bij Real Madrid tot halverwege 2022, maar het is geen publiek geheim dat de Spaans international geen deel uitmaakt van het favoriete middenveld van Zidane. Laatstgenoemde geeft de voorkeur doorgaans aan een middenrif dat bestaat uit Casemiro, Toni Kroos en Luka Modric. De Fransman benadrukt echter Isco hoe dan ook te willen behouden.

"Ik wil hem in mijn ploeg en ik wil hem de rest van zijn leven bij Real Madrid hebben", vervolgt Zidane. "Het is een leugen dat ik wil dat Isco in de zomer verkocht zal worden. Hopelijk horen we hier niets meer over. Het belangrijkste voor mij blijft echter de ploeg. Isco zal niet elke wedstrijd vanaf nu tot het einde van het seizoen spelen, maar hij is onderdeel van de selectie. Ik moet een elftal uitkiezen. Er zijn veel wedstrijden."