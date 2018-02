Man United-miskoop koestert geen wrok: ‘Ik begin aan een nieuw hoofdstuk’

Henrikh Mkhitaryan slaagde niet bij Manchester United en besloot in de afgelopen transferperiode de overstap te maken naar Arsenal. De Armeense middenvelder was afgelopen weekeinde bij zijn basisdebuut tegen Everton met drie assists onmiddellijk waardevol voor zijn nieuwe club, maar meent geen wrok overgehouden te hebben aan zijn periode op Old Trafford.

Mkhitaryan werd in de zomer van 2016 voor 42 miljoen euro door Manchester United opgepikt bij Borussia Dortmund, maar belandde onder José Mourinho al snel op een zijspoor. De middenvelder weigert echter naar anderen te wijzen. "Ik wil niet naar excuses zoeken", wordt hij vrijdag geciteerd door Sky Sports. "Ik wil niemand de schuld geven. Ik begin aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven en voetbalcarrière en ik ben blij om bij Arsenal te zijn."

"Ik zal natuurlijk blij zijn als hier meer weet te bereiken dan in Manchester, maar ik heb niemand iets te bewijzen. Ik wil mezelf gewoon vermaken en mijn best doen. We zullen aan het eind wel zien waar ik dan sta", vervolgt Mkhitaryan, die bij Arsenal is herenigd met Pierre-Emerick Aubameyang. Het tweetal speelde eerder samen bij Borussia Dortmund. "Alleen in een droom zou dit kunnen gebeuren. Ik ken hem erg goed. Hij is één van mijn beste vrienden en de beste teamgenoot die ik ook gehad heb. Ik ben blij om hem hier te hebben en ik denk dat dat voor alle supporters van Arsenal ook geldt."