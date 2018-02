Groenendijk looft matchwinner van ADO: ‘Dit is niet zijn eindstation’

ADO Den Haag was donderdagavond met 1-0 te sterk voor Vitesse. Het was Sheraldo Becker die in de tweede helft de bal achter Remko Pasveer werkte, na een imposante sprint. De aanvaller van de Haagse club werd in de absolute slotfase vervangen door Thijmen Goppel en kreeg een dikke knuffel van trainer Fons Groenendijk.

"Het is onwijs leuk voor hem. Hij is veel met voetbal bezig. Hij speelde een uitstekende wedstrijd", vertelde Groenendijk na afloop, in gesprek met Omroep West. "Ik houd van die spelers. Het is een verhaal dat je met elkaar beleeft. Met Becker gaat dat al verder terug", verwees hij naar hun gezamenlijke periode bij Ajax.

Groenendijk had Becker in de jeugd van Ajax al enige tijd onder zijn hoede. "Ik vind de ontwikkeling van de spelers mooi om te zien. Ik wil ze verder helpen. Dit is niet zijn eindstation", verzekerde de oefenmeester. Becker scoorde naar eigen zeggen mede dankzij een tip van de keeperstrainer. "Hij zei tegen mij: ’Voordat je schiet, moet je even diep adem halen en rustig blijven. Dat werkte."

"Om twaalf uur ben ik jarig. Ik kreeg vooraf al appjes van vrienden en familie dat ze met me wilden gaan proosten", vertelde Becker na afloop, aan De Telegraaf. "Nu we hebben gewonnen en ikzelf heb gescoord, kan ik dat met een nog beter gevoel doen. We hebben nu 31 punten. Ik denk dat we wel veilig zijn. We kunnen de rest van het seizoen zonder stress voetballen en dat is een heel verschil met vorig jaar."