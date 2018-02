Dit zijn de obstakels van Clarence Seedorf in zijn eerste dagen bij Deportivo

LA CORUÑA - Deportivo La Coruña maakte maandag de aanstelling van Clarence Seedorf voor de resterende zestien competitieduels van het seizoen bekend. Een beslissing die niet gevrijwaard is van controverse. Critici zeggen dat de keuze van de Galiciërs gelijkenissen vertoont met die van Valencia voor Gary Neville of Granada voor Tony Adams: een samenwerking die vanwege Seedorfs gebrek aan ervaring als trainer in LaLiga gedoemd is om te mislukken. De terechte vraag is dan ook of het in Riazor onder Seedorf veel beter zal gaan dan onder voorganger Cristóbal Parralo.

Door Daniel Cabot Kerkdijk

Seedorf oogde tijdens zijn presentatie hoe dan ook optimistisch en overtuigd over de kansen op lijfsbehoud. Hard werken en de steun van het deportivismo zijn belangrijk(er), zo verzekerde de Nederlander. "In de voetbalwereld hebben we het altijd over ervaring. Ik kan vele namen noemen van mensen die geen groots cv hadden als coach toen ze werden aangesteld, maar het momenteel zeer goed doen en het verschil hebben gemaakt. Ik denk dat je naar de potentie van iemand moet kijken en niet een keuze moet maken gebaseerd op ervaring alleen, want dan zou niemand kunnen beginnen."

Alhoewel Deportivo maar drie punten verwijderd is van een veilige plaats in LaLiga, is het vertrouwen binnen de selectie uitermate broos. Dat komt hoofdzakelijk door de recente nederlagen bij Real Madrid (7-1) en Real Sociedad (5-0) en de thuiswedstrijd tegen Levante, twee weken geleden. De bezoekers uit Valencia kwamen elf minuten voor tijd terug tot 2-1, waarna Deportivo uiteindelijk het loon van de angst kreeg: 2-2. Slechts één van de laatste twaalf competitieduels werd in winst omgezet: op 9 december werd Leganés (1-0) verslagen. Seedorf is er veel aan gelegen om aan het tot het nulpunt gedaalde zelfvertrouwen te werken en zijn 24 selectiespelers ervan te overtuigen dat lijfsbehoud wel degelijk mogelijk is.

De defensieve wanorde zal, of moet, Seedorf zorgen baren. Wat voor opstelling of speelwijze Pepe Mel, die medio oktober werd ontslagen, en Parralo ook introduceerden, beiden konden niet voorkomen dat Deportivo na 22 competitieduels de meest gepasseerde defensie van LaLiga heeft: 51 tegengoals. Sterker nog, de Galiciërs incasseerden sinds 1956/57 nog nooit zo veel tegentreffers in deze tijd van het jaar als deze voetbaljaargang. De aandacht van Seedorf zal in eerste instantie moeten uitgaan naar het defensieve aspect, maar ook de sfeer binnen de selectie moet voor de oud-international een punt van aandacht zijn.

Alejandro Arribas en Florin Andone moesten eind november op de training uit elkaar gehaald worden, Andone kreeg het tijdens een tactisch overleg aan de stok met Parralo en iets meer dan twee weken geleden stuurde de voorganger van Seedorf ook nog eens Emre Colak van de training. Seedorf weet als voormalig topvoetballer als geen ander hoe een kleedkamer vol ego’s in elkaar steekt én kreeg bovendien een dolend AC Milan op de rails. "Ik ben ervan overtuigd dat ik het hier goed ga doen, net als ik bij AC Milan deed", klonk het tijdens zijn presentatie vol vertrouwen. "Daar haalden we 35 punten uit 19 wedstrijden toen de ploeg zich drie punten boven de degradatiezone bevond."

Voor Seedorf valt of staat alles met de invulling van zijn basiself. De aanhang van Deportivo hoopt dat hij Lucas Pérez en Federico Valverde weer aan het voetballen krijgt én de knoop over de positie van rechtsback doorhakt. De van Arsenal gehuurde Pérez was in zeven wedstrijden in oktober en november goed voor vijf treffers, maar was daarna niet meer trefzeker. Valverde, eigendom van Real Madrid, was aanvankelijk een van de uitblinkers van Deportivo. Tactische omzettingen zorgden ervoor dat de Uruguayaanse tiener geen schim meer was van de veelbelovende voetballer uit pakweg de eerste tien competitieduels van dit seizoen en uiteindelijk onder Parralo zelfs zijn basisplaats kwijtraakte. Juanfran is deze voetbaljaargang niet meer de oerdegelijke rechtsback van 2016/17 en de fans zijn dan ook benieuwd of Eneko Bóveda, in januari overgekomen van Athletic Club, het team van een nieuwe impuls kan voorzien.

Seedorf staat meteen voor een belangrijke beslissing: wie verdedigt komende maandag tegen Real Betis het doel van Deportivo? Wie de Nederlander ook kiest, Rubén Martínez, Maksym Koval of Przemyslaw Tyton, de verkozen doelman zal in principe voor onbepaalde tijd het vertrouwen genieten. Koval kwam afgelopen maand over van Dynamo Kiev, maar Parralo bleef vertrouwen houden in Martínez. De ervaren doelman, 33 jaar, haalde onder meer in het uitduel met Real Sociedad echter een bedenkelijk niveau.

Tyton, voormalig keeper van Roda JC Kerkrade en PSV, kwam afgelopen seizoen tot dertien duels in LaLiga, maar was deze voetbaljaargang niet eens een zekerheidje in de wedstrijdselecties van Mel en Parralo. De mening van Manu Sotelo, al jaren keeperstrainer van Deportivo, zal ongetwijfeld van invloed zijn op de beslissing van Seedorf. De negentienjarige Francis Uzoho, die in oktober twee wedstrijden keepte en een maand later voor Nigeria debuteerde, lijkt keeper van het tweede van de Galiciërs te blijven. Seedorf moet ook beslissen wie de nieuwe captain wordt. Het ligt in de lijn der verwachting dat de keuze op Fernando Navarro, Juanfran, Sidnei, Celso Borges of Pedro Mosquera valt.

Vijf maanden AC Milan en vijf maanden Shenzhen FC in China, verder reikt de ervaring van Seedorf als trainer niet. Hij leek vorige maand aan de slag te gaan als hoofdcoach en technisch directeur bij Atlético Paranaense in Brazilie, maar die deal ketste op het laatste moment toch af. “Ik ben Deportivo zeer dankbaar voor deze mogelijkheid. De club zit in een moeilijke situatie, maar ik ben erg blij om weer aan de slag te gaan in de voetballerij. Ik keer terug als trainer bij een club met een grote geschiedenis, in een competitie die me veel heeft gegeven en mijn carrière heeft gelanceerd”, verwees Seedorf tijdens zijn presentatie naar zijn verleden als speler van Real Madrid, tussen 1996 en 1999. “Het voelt alsof het voorbestemd was, ik keer terug als coach om precies hetzelfde te doen.”

Eén van de eerste beslissingen van Seedorf was het wijzigen van het trainingsprogramma in aanloop naar het thuisduel met Real Betis van maandagavond: dubbele sessies in zijn eerste drie dagen (’s ochtends en ’s middags), twee trainingen op vrijdagmorgen én zaterdag, en een afsluitende training op zondagmiddag. Tientallen fans keken op het trainingscomplex O Mundo do Fútbol aandachtig toe hoe Seedorf uitvoerig met spelers sprak én actief meedeed tijdens de oefeningen, net als zijn assistent Valerio Fiori. De Nederlander moedigde zijn spelers voortdurend aan en schroomde niet om het spel stil te leggen, elke keer als hij een voetballer zijn manier van denken wilde uitleggen. Hij hamerde niet alleen op balbezit, maar wees ook op het belang van vrijlopen, vrije ruimtes en lange passes. Opvallend was ook de training per linie. Terwijl het merendeel van de selectie dinsdag en woensdag de kleedkamer opzocht, werden de verdedigers aan diverse oefeningen onderworpen. Seedorf, Fiori, Sotelo en fysioloog Julio Hernández vormden een aanval die een defensie van vier man continu dwong om in verschillende situaties voor een oplossing te kiezen.

Fiori en Seedorf kennen elkaar uit hun gezamenlijke periode bij AC Milan. De twee deelden de kleedkamer van i Rossoneri gedurende zes seizoenen, tot het moment dat Fiori zijn loopbaan op 39-jarige leeftijd beëindigde en aan het organigram van de roodzwarte club uit Milaan werd toegevoegd. Seedorf keerde in januari 2014 terug naar Noord-Italië, toen Fiori de leiding over het keepersgilde had. Toen de Nederlander naderhand op de avances van Shenzhen FC inging, pakte de Italiaan ook zijn koffers. Fiori startte als keeperstrainer, maar groeide uiteindelijk uit tot assistent én rechterhand van Seedorf. Dat is ook de rol die hij in ieder geval tot het einde van het seizoen in La Coruña zal vervullen.

Seedorf voert deze week gesprekken met diverse werknemers en trainers van Deportivo om de club tot in detail te leren kennen. De kans is groot dat de technische staf wordt uitgebreid met minimaal één persoon. Voormalig profvoetballer Manuel Pablo, die liefst achttien jaar de rechterflank van Deportivo bestreek, wordt genoemd, al moet de assistent-trainer van het tweede elftal nog een stage afwerken om zijn trainerspapieren definitief te bemachtigen én op de bank van het eerste te mogen plaatsnemen. Albert Luque, die ook een actief verleden bij Deportivo heeft, is een alternatief. De oud-aanvaller werkt als commentator en is nog altijd zeer populair onder de supporters. De aanwezigheid van Luque zou vooral tijdens persconferenties van pas komen, daar Seedorf de Spaanse taal niet volledig domineert.