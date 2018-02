Depay en Tete boeken succes in beker; prachtige assist van Traoré

Olympique Lyon heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Coupe de France, het eerste bekertoernooi van Frankrijk. De nummer vier van de Ligue 1 rekende woensdagavond met 1-2 af met Montpellier. Memphis Depay en Kenny Tete deden respectievelijk 84 en 90 minuten mee en Bertrand Traoré speelde het duel helemaal uit.

Traoré was belangrijk bij de 0-1, want de ex-aanvaller van onder meer Ajax en Vitesse stak de bal perfect door op Maxwel Cornet, die er vanuit een moeilijke hoek 0-1 van maakte. Montpellier kwam na een kwart wedstrijd langszij: Jonathan Ikoné was het eindstation van een fraaie aanval en knalde hard binnen. Lyon herstelde zich van die gelijkmaker toen Nabil Fekir een makkelijk gegeven strafschop omzette in de 1-2.

Les Gones hoopten de marge nog voor de onderbreking te verdubbelen, maar Depay liet twee goede kansen liggen. De international van het Nederlands elftal schoot naast en later over. Aan de andere kant voorkwam Anthony Lopes een nieuwe gelijkmaker. In het tweede bedrijf kwam het eerste gevaar van Lyon: aanvoerder Fekir schoot van afstand rakelings naast. Vervolgens kreeg ook Mouctar Diakhaby een kans: de verdediger zette zijn hoofd tegen een vrije trap van Depay, maar scoorde niet.

Door de minimale marge bleef het spannend in Stade de la Mosson. Na een uur was het door Michel Der Zakarian getrainde Montpellier dicht bij de 2-2, maar Lopes redde met zijn vingertoppen op een inzet van Casimir Ninga. Cornet, Nordi Mukiele en Fekir zorgden hierna voor dreiging, maar het bleef bij 1-2 in het voordeel van Olympique Lyon.