Twente loopt na wegsturen Cuevas en Verbeek tegen dikke nederlaag aan

AZ heeft woensdagavond goede zaken gedaan in de top van de Eredivisie. De formatie van John van den Brom won door doelpunten van Alireza Jahanbakhsh en Wout Weghorst ruim bij FC Twente: 0-4. Beide voorhoedespelers waren tweemaal trefzeker. De achterstand op nummer twee Ajax bedraagt door de zege nog maar twee punten, al komen de Amsterdammers later op de avond nog in actie tegen Roda JC Kerkrade. Twente blijft in de onderste regionen bivakkeren en wacht inmiddels al bijna twee maanden op een competitiezege (laatste overwinning was op 12 december tegen NAC Breda).

Twente ging afgelopen weekeinde met 1-0 onderuit op bezoek bij sc Heerenveen, terwijl AZ op eigen veld niet verder kwam dan een 2-2 gelijkspel tegen Roda. De Tukkers bleven zo voor de vijfde achtereenvolgende wedstrijd zonder overwinning in de Eredivisie en liepen woensdag ook tegen AZ al snel achter de feiten aan. Een overtreding van Haris Vuckic op Guus Til na tien minuten voetballen werd door scheidsrechter Siemen Mulder bestraft met een strafschop, waarna Jahanbakhsh het bezoek vanaf elf meter aan een vroege voorsprong hielp.

Een overtreding van Haris Vuckic op Guus Til leverde AZ een vroege strafschop op.

Het elftal van Gertjan Verbeek was zonder sterspeler Oussama Assaidi, die niet geheel fit was, nochtans prima aan de wedstrijd begonnen. AZ moest het initiatief in de openingsfase aan Twente laten, maar kwam na de 0-1 steeds beter in zijn spel. Toch kreeg de thuisploeg nog in de eerste helft enkele goede mogelijkheden om de stand gelijk te trekken. Pogingen van Fredrik Jensen en Adam Maher werden echter onschadelijk gemaakt door Marco Bizot. Aan de overzijde redde Joël Drommel op een schot van Teun Koopmeiners.

Weghorst werd in het eerste bedrijf in toom gehouden door de verdediging van Twente, maar de aanvalsleider van AZ was kort na rust toch bijzonder dicht bij een doelpunt. Thomas Ouwejan had een perfecte voorzet in huis, maar Weghorst kreeg de bal al glijdend niet tussen de palen. Even later liet ook Mats Seuntjens een uitstekende mogelijkheid onbenut, waardoor Twente mocht blijven hopen op een resultaat. Die hoop kreeg zeventien minuten voor tijd echter een flinke knauw, doordat Cristián Cuevas tegen zijn tweede gele kaart aanliep.

Verbeek werd vervolgens vanwege commentaar op de arbitrage naar de tribunes gestuurd en zag zijn ploeg in de slotfase tegen een ruime nederlaag aanlopen. AZ zocht geduldig naar de 0-2 en gooide het duel vlak voor tijd uiteindelijk op slot via Weghorst. Hij kon scoren na goed voorbereidend werk van Jahanbakhsh. Weghorst tekende in blessuretijd ook nog voor de 0-3 met een fraai schot in de bovenhoek, alvorens Jahanbakhsh van dichtbij beheerst de eindstand bepaalde.