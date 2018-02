Real Madrid bekert voor 33.939 toeschouwers verder in Youth League

Real Madrid heeft zich geplaatst voor de achtste finale van de UEFA Youth League. Het team van Gutí was woensdagavond na strafschoppen te sterk voor FK Krasnodar, nadat de wedstrijd na negentig minuten in een brilstand was geëindigd. De wedstrijd werd afgewerkt voor het oog van 33.393 supporters.

Het duel zou aanvankelijk worden afgewerkt op een veld op het trainingscomplex, maar na de loting kreeg Krasnodar dermate veel aanvragen van fans dat men besloot om de wedstrijd in het Krasnodar Stadion te organiseren. Op de dag dat bekend werd dat er in het grote stadion gevoetbald zou worden, werden er al vijfduizend kaarten verkocht en vrijdag werd het laatste ticket aan de man gebracht.

In de eerste helft waren de partijen gelijkwaardig aan elkaar en kregen beide ploegen één serieuze kans: na 25 minuten redde doelman Matvey Safonov op een schot van dichtbij en aan de andere kant raakte Ivan Ignatyev via keeper Moha Ramos de paal. Krasnodar en Real speelden gehaast en slordig in balbezit, maar een vermakelijk kijkspel was het wel. In de tweede helft kwam het eerste gevaar van de thuisploeg: Ignatyev miste een goede kans.

In de slotfase kreeg Real ook nog een goede mogelijkheid om te scoren, maar Safonof hield zijn doel schoon. Net als bij de Youth League-wedstrijd tussen Ajax en Paris Saint-Germain van een avond eerder moesten er direct na afloop strafschoppen worden genomen en Real nam ze beter dan de Russen. Real scoorde drie keer (Martin Calderón, Miguel Baeza en Dani Gómez), terwijl Krasnodar drie keer miste (Ignatyev, Magomed-Shapi Suleymanov en Harutyun Grigoryan).