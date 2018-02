Evra na veelbesproken vertrek bij Marseille terug in Premier League

Patrice Evra is terug in de Premier League. De Franse linksback heeft woensdag zijn handtekening gezet onder een contract tot aan het einde van het seizoen bij West Ham United. De 36-jarige linkervleugelverdediger zat enkele maanden zonder club nadat zijn contract bij Olympique Marseille was ontbonden, nadat hij een supporter had geschopt.

Evra werd eind vorig jaar op straat gezet door Marseille nadat hij een eigen supporter had aangevallen. Het gebeurde in de warming-up voor het Europa League-duel met Vitoria Guimaraes. De verdediger werd uit de tent gelokt door een groep supporters en wist zichzelf niet te beheersen. Hij kreeg een rode kaart en het zou zijn einde betekenen bij Marseille. De UEFA legde hem ook een schorsing op tot medio 2018, waardoor hij niet meer in de Europa League of Champions League kan spelen. De straf weerhoudt hem er niet van om in een competitie te spelen zoals de Premier League.

De afgelopen weken werd hij in verband gebracht met diverse clubs, waaronder Galatasaray en Everton. Zijn keuze viel op West Ham en daar zette hij woensdag zijn handtekening tot aan het einde van het lopende seizoen. In Londen wordt hij herenigd met David Moyes, met wie hij werkte bij Manchester United. Evra speelde in totaal acht seizoenen op Old Trafford en vertrok daarna naar Juventus.

“Ik ben heel blij om een Hammer te zijn en om terug te keren in de Premier League. Ik wil West Ham bedanken dat zij mij deze kans hebben gegeven. Ik ben ontzettend blij om hier te zijn”, aldus Evra op de clubwebsite van West Ham. “Het is ontzettend snel gegaan allemaal. Ik kreeg een telefoontje van mijn zaakwaarnemer dat ik zo snel mogelijk terug moest komen van Dubai naar Londen. Ik had daarna een goed gesprek met de manager, die mij kent uit mijn tijd bij Manchester United. Als je een deal wilt sluiten en geld geen probleem is, dan is het binnen vijf minuten gebeurd. Het belangrijkste voor mij was om me aan te sluiten bij West Ham en nu met mijn nieuwe ploeggenoten zo veel mogelijk wedstrijden te gaan winnen.”