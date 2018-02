‘Debuut op je 20e is in veel landen heel normaal, veel concurrentie bij Ajax’

Erik ten Hag maakt voor zijn basisopstelling voorlopig dezelfde keuzes als Marcel Keizer, maar gunde Noussair Mazraoui afgelopen weekend wel zijn Ajax-debuut tegen NAC Breda. De trainer gaf na afloop van die wedstrijd aan dat de twintigjarige middenvelder hem positief was opgevallen in de paar weken dat hij nu actief is in de Johan Cruijff ArenA.

Het verbaast Mark Wotte, bondscoach van Marokko Onder-21, niet dat Ten Hag zijn oog heeft laten vallen op Mazraoui: “Hij verdiende deze invalbeurt écht. Ik heb hem een jaar geleden gevraagd om bij Marokko Onder-21 te komen spelen. Sindsdien is hij een vaste kracht in mijn team. Heel prettig om mee te werken”, vertelt de oud-trainer van onder meer FC Utrecht en Willem II in gesprek met de NOS.

Mazraoui is dit seizoen een vaste waarde bij Jong Ajax, maar moest tot het aantreden van Ten Hag wachten op zijn eerste kans bij de hoofdmacht. Wotte denkt echter niet dat dit veel zegt over het talent van de middenvelder: “Op je twintigste doorbreken is in heel veel landen heel normaal, zo niet vroeg, te noemen. Maar ik begrijp de vraag. Hij is een jongen die fysiek nu pas rijp aan het worden is en er is natuurlijk ook veel concurrentie bij Ajax.”

Wotte ziet dat de concurrentie in Amsterdam fors is door de aanwezigheid van spelers als Frenkie de Jong, Carel Eiting en Donny van de Beek, maar noemt Mazraoui ook een slimme speler, die wel past bij Ten Hag en Alfred Schreuder: “De rust aan de bal en een heel mooie trap kenmerkt hem wat mij betreft. In zijn keuzes aan de bal zie je zijn voetbalintelligentie en Ajax-opleiding. Hij is het beste op een van de drie middenveldposities.”