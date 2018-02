Serero maakt zich onmogelijk: ‘We willen hier geen prima donna’s’

Thulani Serero speelde tot nu toe 35 wedstrijden voor de nationale ploeg van Zuid-Afrika en de kans is aanwezig dat het daar bij gaat blijven. De middenvelder van Vitesse vroeg vorig jaar naar verluidt om een gegarandeerde basisplaats voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Senegal en dat is de voetbalbond van zijn land in het verkeerde keelgat geschoten. Voorzitter Dennis Mumble laat weten dat Serero niet meer op een uitnodiging hoeft te rekenen.

“Ik kan jullie vertellen dat de spelers die geen respect tonen voor het nationale elftal in de toekomst niet meer in overweging worden genomen voor de selectie. We kunnen niet doorgaan met het tolereren van zulke houdingen”, legde hij uit in gesprek met IOL. “Het is niet de eerste keer dat hij een gebrek aan respect voor het nationale team heeft laten zien en hij zal niet meer worden opgeroepen.”

“Het gaat niet alleen om Serero, maar om iedereen die zich misdraagt als ze worden opgeroepen om hun land te vertegenwoordigen. We hebben hier uitgebreid met de bondscoach over gesproken en hij is niet bij met het gebrek aan discipline bij de spelers die worden opgeroepen voor de nationale ploeg. We zullen zulk gedrag niet langer tolereren”, gaat Mumble verder.

“We begrijpen dat de spelers in Europa onder druk staan. We weten dat het niet makkelijk is, maar het nationale elftal zou altijd op de eerste plek moeten komen en met respect behandeld moeten worden. We kunnen het niet hebben dat een speler de coach gaat coachen. Ik bemoei me zelf niet met de selectie, maar de coach heeft duidelijk gemaakt dat hij de discipline intact wil houden. We willen geen prima donna’s in ons nationale team.”