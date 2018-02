‘In de zomer bleek het onmogelijk, maar iedereen wist dat ik naar Barça wilde’

Philippe Coutinho leek afgelopen zomer al op weg naar Barcelona, maar Liverpool weigerde toen mee te werken aan een vertrek. Vorige maand kwam het, voor een bedrag dat op kan lopen tot 160 miljoen euro, dan toch van een transfer en de Braziliaan is blij met zijn overstap. Coutinho heeft het vizier gericht op de nationale en Europese hoofdprijzen die hij met the Reds niet wist te pakken.

“Iedereen weet dat ik naar Barcelona wilde. In de zomer bleek het niet mogelijk, maar we hebben het zo uitgewerkt dat het in de winter wel lukte. Ik wil graag hoofdprijzen winnen, dat is een van de redenen dat ik bij deze club heb getekend. Ik wil er zoveel mogelijk winnen, ik heb niet echt voorkeuren”, legt hij uit bij het Spaanse televisiestation 8tv.

Coutinho heeft door de aanwezigheid van spelers als Lionel Messi, Luis Suárez en Ousmane Dembélé forse concurrentie, maar geeft zelf aan overal te willen spelen: “De positie maakt me niet uit, ik speel waar de coach wil dat ik speel. Het is anders bij Barcelona en hoewel ik vaker op links heb gespeeld, zal ik me waar dan ook aanpassen. Ernesto Valverde heeft mij welkom geheten en hij probeert altijd het team te verbeteren. Hij praat veel met de spelers, dat is belangrijk.”

“We wonen vlakbij Messi en Suárez en het is geweldig hoe ze mij hebben verwelkomd. Niet alleen mij, maar ook Yerry Mina, we hebben wat dat betreft een erg goed team. Andrés Iniesta is een genie, iedereen die met hem samenspeelt zal beter worden. Ik geniet van mijn tijd met hem en Leo, zij zijn mijn idolen. Het klinkt ongelooflijk, maar Messi wordt nog iedere dag beter, als ploeggenoot kan ik daar alleen maar van profiteren. Ik leer veel van iedereen en probeer het meeste te halen uit alles wat ze mij hebben geleerd.”