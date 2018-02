Courtois witheet na ‘fopduik’: ‘We kennen dit soort spelers allemaal’

Chelsea verloor maandagavond op bezoek bij Watford met 4-1. Thibaut Courtois was na afloop niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Mike Dean, die volgens de sluitpost een aantal discutabele beslissingen nam. The Hornets kregen een strafschop, terwijl Chelsea na dertig minuten met tien man kwam te staan omdat Tiemoué Bakayoko een tweede gele kaart kreeg.

“De rode kaart is wel heel makkelijk gegeven. De eerste gele kaart is zwaar onterecht en de tweede was ook overdreven. Daarnaast was de strafschop overduidelijk een schwalbe”, reageert Courtois in gesprek met Sky Sports. “We zagen het ook bij Liverpool - Tottenham Hotspur. De doelman komt uit en maakt zich klein, waarna de spits zijn voet onder de keeper zet. Als hij valt, is het iedere keer een strafschop.”

“Gerard Deulofeu liet hier ook zijn voet staan en viel, maar het had geen strafschop mogen zijn”, vervolgt de Belgische doelman. “We kennen dit soort spelers allemaal. Het gebeurt overal ter wereld: spitsen die de keeper opzoeken als hij zich klein maakt. Hij bracht het contact uiteindelijk tot stand en dat is de reden dat ik het geen penalty vind.”

Chelsea heeft nu twee duels op rij met een marge van drie verloren, nadat in de vorige wedstrijd Bournemouth met 0-3 te sterk was. “We hebben in het begin van de maand een goede wedstrijd gespeeld tegen Arsenal, maar kregen daar een doelpunt tegen in de laatste minuut”, concludeert Courtois. “Het is moeilijk om positief te zijn na twee van zulke nederlagen, maar we moeten onze vorm hervinden. Er komt een lastige maand aan, met de Champions League, dus we moeten blijven werken.”