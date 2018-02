‘Aan mij om te zorgen dat de bondscoach van Marokko niet om me heen kan’

Zakaria Labyad kende een uitstekende eerste seizoenshelft bij FC Utrecht. De aanvallende middenvelder bleef uiteindelijk, na de nodige speculatie, in de Domstad en hoopt zich daar in de kijker te spelen bij de Marokkaanse bondscoach Hervé Renard. Stiekem hoopt Labyad op een plaatsje in de WK-selectie van Marokko, zo vertelt hij in onderstaande video.