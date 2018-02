PSV rekent op ontketende De Jong op weg naar nieuw clubrecord

PSV rekende afgelopen zaterdag af met PEC Zwolle (4-0) en krijgt woensdagavond bezoek van Excelsior. Het duel met de Kralingers is de volgende horde voor de ploeg van trainer Phillip Cocu op weg naar het kampioenschap. Excelsior kan weinig vertrouwen putten uit de recente ontmoetingen met de Eindhovenaren en staan dan ook voor een loodzware uitdaging in het Philps Stadion.

o PSV verloor slechts één van de twintig thuisduels met Excelsior in de Eredivisie en is ongeslagen in de laatste achttien thuiswedstrijden tegen Excelsior; van geen enkele andere huidige Eredivisieploeg verloor PSV minder vaak in eigen huis.

o Excelsior won op 27 mei 1985 voor het laatst van PSV (thuis & uit) en pakte sindsdien maar twee punten in de 21 competitieduels met de Eindhovenaren.

o PSV heeft in de Eredivisie een hoger winstpercentage (80 procent) en gemiddeld aantal goals per wedstrijd (2,9) tegen Excelsior dan tegen elk ander huidig Eredivisieteam.

o PSV won de laatste 21 thuiswedstrijden in de Eredivisie, een gedeeld clubrecord (eerder ook in oktober 1986-december 1987) en kan tegen Excelsior dus een nieuw record neerzetten.

o Voor het eerst sinds april 2017 heeft PSV twee opeenvolgende Eredivisieduels de nul gehouden, de laatste keer dat dit drie keer op rij lukte was in september 2016 (4 duels).

o Luuk de Jong kwam sinds zijn eerste Eredivisiedoelpunt van dit seizoen op 5 november tot acht goals, geen speler maakte er in die periode meer.

o Excelsior is bezig aan een clubrecord wat betreft Eredivisiedoelpunten in uitduels (al vijftien wedstrijden op rij minimaal een doelpunt) en verbetert al zes uitduels op rij de recordreeks uit 1980 (toen 9 uitwedstrijden op rij met een treffer).

o Zes van de laatste tien Eredivisiedoelpunten van de Kralingers kwamen uit standaardsituaties, dit seizoen scoorde Excelsior in totaal al vaker uit een dood spelmoment (12 keer) dan in 2016/17 (11 keer).

o Anouar Hadouir scoorde in de Eredivisie alleen vaker tegen FC Groningen (10 keer) dan tegen PSV (3 keer, net als tegen Ajax, Feyenoord en sc Heerenveen).

o Mitchell van der Gaag en Phillip Cocu troffen elkaar zeven keer als spelers in de Eredivisie, Van der Gaag won nooit (G3, V4).