Ten Hag lovend: ‘Hij is me opgevallen in de weken dat ik hier nu werk’

Noussair Mazraoui maakte afgelopen zondag zijn debuut bij Ajax tegen NAC Breda (3-1). Het talent kwam in de slotfase van de wedstrijd binnen de lijnen. Trainer Erik ten Hag is gecharmeerd van de middenvelder, die volgens hem in een aanvallende rol het beste tot zijn recht komt. De coach is zeer te spreken over de manier waarop het twintigjarige talent zich liet zien tegen NAC.

Mazraoui kwam vlak voor tijd het veld op als vervanger van David Neres. “Met hem erbij kreeg ik weer het gevoel van controle", zegt Ten Hag tegenover Ajax TV. “Mazraoui speelt iets behoudender en is balvast, daardoor werden we weer wat compacter op het middenveld. Hij is een heel dynamische, sterke speler, maar technisch goed en weet vanuit zijn positie goede keuzes te maken.”

De middenvelder werkte zijn wedstrijden dit seizoen af bij Jong Ajax. In de Jupiler League kwam hij deze voetbaljaargang tot dusver tot achttien wedstrijden en vijf doelpunten. “Hij is me opgevallen in de weken dat ik hier nu werk, vandaar dat hij al diverse keren bij de selectie zat", aldus Ten Hag. "We vonden dat we een type als Mazraoui nodig hadden in de slotfase, vandaar dat we hem brachten. Hij kan offensief op het middenveld het beste uit de voeten.”

Ten Hag benadrukt dat Mazraoui er nog lang niet is en nog veel werk te verrichten heeft. “Mazraoui heeft zijn debuut gemaakt en een paar minuten gekregen, maar dit is pas de eerste stap op weg naar volgende stap. Hij moet nog steeds een plek in de kleedkamer veroveren, maar heeft de potentie voor een mooie carrière.”