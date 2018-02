Nijhuis: ‘Als ik dit zo zie en videoscheidsrechter zou zijn, zou ik ingrijpen'

Virgil van Dijk was zondagavond de schlemiel bij Liverpool. In de slotfase van de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-2) veroorzaakte de Oranje-international een strafschop door een vermeende overtreding op Erik Lamela. De verdediger was na afloop van de wedstrijd niet te spreken over de beslissing van scheidsrechter Jon Moss en vond het geen penalty. Zijn mening wordt gedeeld door Bas Nijhuis.

Nijhuis vindt de actie van Van Dijk jegens Lamela eerder een schwalbe dan een overtreding. “Hij denkt: oh, pas op, en trekt z'n been vervolgens terug", aldus de arbiter bij Peptalk. "Als ik dit zo zie en ik de videoscheidsrechter zou zijn, zou ik ingrijpen, de strafschop terughalen en een indirecte vrije trap tegen geven. Ik vind het eerder een schwalbe."

Van Dijk had na afloop van de wedstrijd geen goed woord over voor de arbitrale beslissingen. “Ik denk dat er bij het eerste penaltymoment sprake is van buitenspel én het is een schwalbe. Je ziet Kane duidelijk een schwalbe maken en niemand praat daarover”, zegt de Nederlander tegen Liverpool Echo. “Er was discussie of het buitenspel was, dat was het ook. De scheidsrechter nam samen met zijn Bij het tweede penaltymoment zag ik Lamela komen, waarna ik mijn been terugtrok. Hij loopt er tegenaan en valt om. De scheidsrechter zei dat er doorgespeeld moest worden, maar de grensrechter vond het een strafschop. Dat was heel teleurstellend.”