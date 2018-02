‘Zijn vader wilde per se dat zijn zoon naar Ajax zou gaan’

Václav Cerny is nog altijd niet helemaal doorgebroken bij Ajax. De twintigjarige rechtsbuiten kwam in de winter van 2014 over van FK Pribram, maar mede door blessureleed staat de teller pas op 26 wedstrijden in het eerste elftal. André Kruf vermoedt dat Cerny beter wat langer in eigen land had kunnen blijven.

De 49-jarige Kruf speelde in de jeugd voor onder meer RBC Roosendaal, maar brak niet door in het profvoetbal en vertrok in 1995 voor zijn werk naar Tsjechië. Hij keerde als directeur van de jeugdopleiding van FK Pribram later terug in de voetballerij en sinds september 2016 is de Brabander de voorzitter van FK Jablonec, de huidige nummer acht van de HET Liga.

“Het leek erop dat Cerny onder Frank de Boer zou doorbreken. Onder Peter Bosz werd het minder, maar op het moment dat het beter leek te gaan, scheurde hij zijn kruisband af. Dan is het moeilijk terugkomen, want na een kruisbandblessure ga je vaak terughoudender voetballen. Ik hoop echt dat hij zijn niveau weer kan halen”, aldus Kruf, die vindt dat Tsjechische talenten soms te snel voor een stap naar het buitenland kiezen.

“De ambiance in Tsjechië is minder, maar het niveau is niet zo slecht. Het tempo ligt hoog en de spelers zijn fysiek sterk. De kampioen van Tsjechië gaat tegenwoordig ook direct de Champions League in, dus dat zegt genoeg. Toen ik eens met Miroslav Pelta (grootaandeelhouder van FK Jablonec, red.) naar PSV ging, lag het niveau niet veel hoger dan hier. Je zag het ook toen Ajax ons met hangen en wurgen uitschakelde in de Europa League. Ik dacht: ‘dat wordt niks’, maar uiteindelijk was men gelijkwaardig aan elkaar.”

“Ik denk wel dat Cerny langer in Tsjechië had moeten blijven, maar zijn vader wilde per se dat hij vanwege de naam van de jeugdopleiding naar Ajax zou gaan. Aan de andere kant: Patrik Schick ging op zijn twintigste weg bij Sparta Praag en kijk waar hij nu is, bij AS Roma. Bij sommigen werkt het en bij anderen niet. Maar ik denk dat het over het algemeen wel verstandiger is om eerst te rijpen bij een Viktoria Plzen, Sparta of Slavia Praag dan om op jonge leeftijd naar West-Europa te gaan”, besluit Kruf.