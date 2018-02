Barcelona grijpt voorlopig mis: ‘De gesprekken over een transfer zijn gestopt’

Het leek er sterk op dat Arthur Grêmio zou gaan verruilen voor Barcelona. De 21-jarige middenvelder werd in december zelfs gefotografeerd met een shirt van Barça, al boden de Catalanen daar razendsnel hun excuses voor aan. Romildo Bolzan Jr., voorzitter van Grêmio, geeft nu echter aan dat Arthur voorlopig niet zal verkassen.

“Op dit moment zijn de gesprekken over een transfer gestopt. Ik kan je vertellen dat het idee van alle partijen voorlopig is om Arthur in ieder geval tot december hier te houden. Alle partijen zijn het er bijna over eens dat hij tot het einde van 2018 bij Grêmio zal spelen, als de onderhandelingen afgerond worden. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we eerst tot een akkoord komen”, zegt Bolzan Jr. tegenover UOL Esporte.

Arthur heeft naar verluidt een afkoopclausule van vijftig miljoen euro in zijn contract en de middenvelder sprak reeds met Robert Fernández, sportief directeur van Barcelona. Het contract van de Braziliaan bij Grêmio loopt nog tot medio 2021. De club wil dit seizoen opnieuw de Copa Libertadores winnen en de finale van de Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League wordt in november gespeeld, waardoor het Arthur in ieder geval tot het einde van het kalenderjaar binnenboord wil houden.