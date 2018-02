Kongolo meldt zich in Zeist: ‘Het gaat om een zeer fors geldbedrag’

Terence Kongolo liet zijn belangen behartigen door de Stellar Group, maar ruilde die later in voor kantoor Wasserman van Rob Jansen. Erkan Alkan van Stellar is van mening dat Kongolo zich ‘onrechtmatig’ heeft aangesloten bij Wasserman en maandagmiddag dient in Zeist de zaak tussen de beide partijen.

Doordat de nu 23-jarige Kongolo naar AS Monaco vertrok, liep Stellar ‘een zeer fors geldbedrag’ als commissie mis, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Stellar beschuldigt Kongolo van contractbreuk en Jansen van het aanzetten daarvan. Jansen betoogt weer dat Stellar valsheid in geschrifte heeft gepleegd.

Stellar zou een nieuw contract met Kongolo hebben getekend, maar volgens Jansen is daar door het kantoor zelf een pagina met de handtekening van de drievoudig international van Oranje aan toegevoegd. De KNVB heeft zes uur uitgetrokken om de zaak te behandelen en Kongolo is overgevlogen vanuit Engeland om de zitting bij te wonen.

Kongolo maakte begin juli voor vijftien miljoen euro de overstap naar Monaco en werd er beschouwd als de opvolger van de naar Manchester City vertrokken Benjamin Mendy. Hij tekende voor vijf jaar, maar kwam amper aan spelen toe. De linkspoot liet zich na zes wedstrijden verhuren aan Huddersfield Town.