VIDEO’S - Lo Celso schittert met lob; ‘lullig’ doelpunt bij Bordeaux

Paris Saint-Germain maakte zaterdagavond geen fout in de 24e speelronde van de Ligue 1, onder meer dankzij een prachtige stift van Giovani Lo Celso. Bij Olympique Marseille was Florian Thauvin met een hattrick de grote man en Younousse Sankharé maakte een wel heel erg ‘lullig’ doelpunt. De beelden van de afgelopen speelronde in de Ligue 1 zijn hieronder terug te bekijken.

Het doelpunt van Giovani Lo Celso tegen Lille (0-3):



De samenvatting van Lille - Paris Saint-Germain (0-3):



Het beste van Neymar tegen Lille (0-3):



De hattrick van Florian Thauvin tegen FC Metz (6-3):



Het beeldschone doelpunt van Max Gradel tegen OGC Nice (0-1):



Younousse Sankharé scoort met zijn kruis tegen Strasbourg (0-2):



Mathieu Debuchy scoort bij debuut voor Saint-Étienne (0-2):