Goal en assist Labyad blijken niet voldoende voor FC Utrecht in Rotterdam

FC Utrecht heeft zondagmiddag niet weten te winnen van Excelsior. De Domstedelingen vochten zich in eerste instantie terug van een achterstand en kwamen via een vrije trap van Zakaria Labyad op voorsprong, maar moesten uiteindelijk toch genoegen nemen met een punt: 2-2. Beide ploegen schieten weinig op met de remise en blijven in de middenmoot hangen. Voor FC Utrecht was het alweer het vierde gelijkspel op rij.

De eerste grote kans van Excelsior was ook meteen raak. In de eerste twintig minuten hadden beide ploegen enkele mogelijkheden de score te openen, maar de afstandsschoten vormden geen gevaar voor Theo Zwarthoed en David Jensen. Na twintig minuten moest Jensen dan toch een goal incasseren: na een vlotte aanval tikte Mike van Duinen de bal langs de doelman, waarna Stanley Elbers via Giovanni Troupée het net deed trillen. Lang konden de Kralingers niet genieten van de voorsprong, want Mark van der Maarel kopte zijn ploeg naar een 1-1 tussenstand.

Na een afgeslagen corner kreeg Zakaria Labyad de bal voor de voeten. De aanvallende middenvelder besloot de bal voor te slingeren in het strafschopgebied en de geheel vrijgelaten Van der Maarel liet Zwarthoed kansloos. Na de gelijkmaker ging het wederom gelijk op, met schoten van Elbers, Yassin Ayoub en Hicham Faik, maar beide teams hoefden geen tegentreffer meer te incasseren in het restant van de eerste helft.

Excelsior was na de onderbreking meteen op zoek naar de 2-1, maar het waren de bezoekers die op het uur een grote kans hadden via Cyriel Dessers. De aanvaller kon alleen op Zwarthoed af, maar besloot de bal af te leggen, waarna Excelsior kon ingrijpen. Een kwartier voor tijd was het wel raak voor FC Utrecht: Labyad schoot een vrije trap op fraaie wijze tegen de touwen. Faik schoot zijn ploeg even later met een heerlijke knal echter alweer langszij: 2-2. Labyad was in de blessuretijd nog gevaarlijk, maar zag Zwarthoed in zijn weg.