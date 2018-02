Cocu laat zich gelden in de rust: ‘Eerste veertig minuten leek het nergens op’

Luuk de Jong hielp PSV met drie doelpunten aan een ruime zege (4-0) op PEC Zwolle. De aanvaller was blij met zijn eerste hattrick sinds tweeënhalf jaar. 'Het is lekker als je weer eens drie keer scoort. We begonnen niet goed, de rode kaart voor hun doelman was het kantelpunt in de wedstrijd."

Mickey van der Hart kreeg kort voor rust rood voor het neerhalen van de doorgebroken Hirving Lozano. Zijn vervanger Mike Hauptmeijer ging snel in de fout waarna De Jong met een kopbal de koploper op voorsprong zette. "Na rust, tegen tien man, is het anders voetballen. We konden doordrukken en zetten zo een goede reeks neer."

Cocu zocht in de rust des duivels de kleedkamer op, ondanks de voorsprong. "Hij zei dat we slordig aan het spelen waren en dat we veel beter kunnen dan dit", zei De Jong tegen FOX Sports. "Maar wat er allemaal in de kleedkamer gebeurt ga ik niet vertellen. Cocu kan zeker wel tekeer gaan als het moet. We kunnen zelf ook wel analyseren dat het gewoon niet goed was. Dat wordt ons dan ook duidelijk gemaakt, zeker."

"De eerste veertig minuten leek het nergens op. Als ik vind dat we goed spelen dan zeg ik het en als we niet goed spelen draai ik daar heus niet om heen", erkende Cocu in gesprek met de televisiezender. "Die rode kaart kwam ons goed uit, want we speelden erg matig. De tweede helft hebben we wel goed gespeeld. We hebben zeker wel wat geboden aan het publiek. Maar je moet ook kritisch zijn: over die eerste helft kunnen we niet tevreden zijn."