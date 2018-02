Verbeek verliest met angstig FC Twente van oude club

SC Heerenveen heeft zaterdagavond zijn derde achtereenvolgende thuiszege geboekt in de Eredivisie. Het elftal van Jurgen Streppel was op eigen veld heer en meester tegen FC Twente en stelde de overwinning in de tweede helft uiteindelijk veilig via een rake kopbal van Daniel Höegh: 1-0. De Friezen nestelen zich zodoende steviger in de middenmoot van de Eredivisie, terwijl Twente zestiende blijft staan.

Twente was nochtans met een goed gevoel afgereisd naar Friesland. De Tukkers plaatsten zich midweeks onder aanvoering van een ontketende Adam Maher voor de halve finales van de KNVB Beker en wonnen bovendien in de laatste vier seizoenen driemaal in het Abe Lenstra Stadion. De ploeg van Gertjan Verbeek, die tegenover zijn ex-werkgever stond, speelde echter een matige wedstrijd en mocht van geluk spreken dat het de rust haalde zonder kleerscheuren.

Heerenveen was de bovenliggende partij in de eerste 45 minuten en verscheen na een kwartier voetballen voor het eerst gevaarlijk voor het doel van Twente. Arber Zeneli werd de diepte ingestuurd door Stijn Schaars, maar de buitenspeler slaagde er niet in de bal voorbij Joël Drommel te krijgen. Zeneli dwong de doelman van Twente op het half uur opnieuw tot een redding. De bezoekers stelden daar in het eerste bedrijf weinig tegenover.

In de tweede helft wist Heerenveen zichzelf alsnog te belonen. Zeneli bracht de bal halverwege de tweede helft uit een vrije trap in het strafschopgebied van Twente, waar Höegh klaar stond om binnen te koppen. Het team van Streppel liet daarna na de definitieve beslissing in het duel aan te brengen, waardoor Twente mocht blijven hopen op een resultaat. De ploeg van Verbeek probeerde er ook nog wel een slotoffensief uit te persen, maar kon een nederlaag uiteindelijk niet afwenden.