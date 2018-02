Fenerbahçe raakt achterop na curieus eigen doelpunt van Marokkaan

Fenerbahçe heeft nagelaten om de druk op Galatasaray en Medipol Basaksehir op te voeren. Het team van Aykut Kocaman liet zaterdagavond twee punten liggen tegen Gençlerbirligi (2-2), de nummer veertien van de ranglijst. Nabil Dirar was zonder meer de man van de wedstrijd, want de Marokkaans international maakte een merkwaardig eigen doelpunt, scoorde voor zijn eigen ploeg en gaf een assist.

Fenerbahçe en Gençlerbirligi leken de kleedkamer te moeten opzoeken met een doelpuntloze stand, maar in de blessuretijd viel de 0-1. Dirar kopte de bal na een voorzet van Stephane Séssegnòn achter de uitkomende Volkan Demirel. De middenvelder en doelman keken elkaar verwijtend aan, terwijl Gençlerbirligi het feestje vierde. Daarvóór hadden de bezoekers overigens al twee keer moeten wisselen, want Alper Uludag en Kamal Issah raakten geblesseerd en werden nog voor het half uur vervangen.

Voetbalminnend Turkije praat momenteel over niets anders dan deze curieuze eigen goal van Nabil Dirar. Wat gaat er mis? 💛💙💛💙 Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 3 februari 2018

Voor die mutaties was Fenerbahçe al dicht bij een treffer gekomen; zo raakte Roberto Soldado de lat en mikte Alper Potuk tegen de paal. Fenerbahçe speelde bij vlagen heel aardig voetbal, maar ging door de eigen treffer van Dirar dus rusten met een achterstand. Na de onderbreking werd die echter gauw weggepoetst: Alper ontving de bal rond de middellijn, stak het veld over en schoot vanaf een meter of achttien raak in de korte hoek van Johannes Hopf. Alper maakte zo zijn eerste competitiedoelpunt sinds 20 augustus.

De Gele Kanaries hoopten door te drukken en deden dat ook, want na ruim een uur spelen maakt Dirar ‘zijn’ eerdere fout goed door er 2-1 van te maken. Hij prikte van dichtbij binnen na een scherpe voorzet van Mathieu Valbuena. Lang kon de gastheer niet van die voorsprong genieten, want invaller Marko Milinkovic maakte er met een volley 2-2 van. Fernandão kreeg nog een kans om er 3-2 van te maken, maar de Braziliaan liet een goede mogelijkheid onbenut. Vincent Janssen en Elvis Manu ontbraken vanwege blessureleed.